"ООН можно просто закрыть": Зеленский о том, что РФ пользуется правом вето, чтобы убивать украинцев

"ООН можно просто закрыть": Зеленский о том, что РФ пользуется правом вето, чтобы убивать украинцев

Система ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы право вето не было правом смерти.

Россия пользуется правом вето, чтобы продолжать убивать украинцев. В таких условиях работа ООН неэффективна.

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Об этом 5 апреля, выступая в ООН, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность. Если это продолжится, то это будет финалом того, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить свою безопасность, а не на международное право, не на международные институции. ООН можно будет просто закрыть", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что систему ООН следует реформировать.

"Готовы ли вы к этому, считаете ли вы, что время международного права истекло. Если ваш ответ нет, то действовать нужно сейчас. Систему ООН нужно реформировать таким образом, чтобы право вето не было правом смерти", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал Совбез ООН из-за его безразличие к трагедиям в Украине. Он подчеркнул, что безопасности, гарантированной ООН, уже нет.

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