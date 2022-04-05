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"ООН можно просто закрыть": Зеленский о том, что РФ пользуется правом вето, чтобы убивать украинцев

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"ООН можно просто закрыть": Зеленский о том, что РФ пользуется правом вето, чтобы убивать украинцев

petition.president.gov.ua

Система ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы право вето не было правом смерти.

Россия пользуется правом вето, чтобы продолжать убивать украинцев. В таких условиях работа ООН неэффективна.

Об этом 5 апреля, выступая в ООН, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность. Если это продолжится, то это будет финалом того, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить свою безопасность, а не на международное право, не на международные институции. ООН можно будет просто закрыть", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что систему ООН следует реформировать.

"Готовы ли вы к этому, считаете ли вы, что время международного права истекло. Если ваш ответ нет, то действовать нужно сейчас. Систему ООН нужно реформировать таким образом, чтобы право вето не было правом смерти", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал Совбез ООН из-за его безразличие к трагедиям в Украине. Он подчеркнул, что безопасности, гарантированной ООН, уже нет.

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