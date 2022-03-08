ООН направила в Россию своих экспертов для обсуждения гуманитарных коридоров и возможности предоставления помощи

Организация хочет иметь гарантии, позволяющие оказывать гуманитарную помощь.
ООН направила в Россию экспертов для обсуждения из Минобороны РФ гуманитарных коридоров в Украине для выхода населения и поставок гуманитарной помощи. Совещание должно состояться уже сегодня, 8 марта.
Заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в общении с журналистами.
Он пояснил, что вместе с российскими военными будут работать "над улучшением координации между гражданскими и военными", чтобы расширять масштабы гуманитарных операций ООН.
Отмечается, что ООН также срочно нуждается в системе "постоянной связи" со всеми сторонами, а также "гарантиях, позволяющих оказывать гуманитарную помощь ".
Напомним, что российские оккупанты заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.