ООН направит миссию по установлению фактов взрыва в колонии Оленовки

Гутерриш сказал, что установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

ООН в ближайшее время доставит миссию, которая будет "устанавливать факты" трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Reuters.

По его словам, расследование потребовали и украинская и российская сторона. Он отметил, что техническая задача для миссии находится на стадии подготовки.

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование в Оленовке. Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", – заявил Гутерриш.

Гутерриш надеется, что миссия ООН будет иметь все возможности для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся.

"Этот вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", — подчеркнул генсек ООН

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.

Читайте также: