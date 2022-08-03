ООН направит миссию по установлению фактов взрыва в колонии Оленовки

Гутерриш сказал, что установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.
ООН в ближайшее время доставит миссию, которая будет "устанавливать факты" трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Reuters.
По его словам, расследование потребовали и украинская и российская сторона. Он отметил, что техническая задача для миссии находится на стадии подготовки.
"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование в Оленовке. Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", – заявил Гутерриш.
Гутерриш надеется, что миссия ООН будет иметь все возможности для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся.
"Этот вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", — подчеркнул генсек ООН
Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.
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