ООН не может обеспечить безопасность Украины – резкое заявление Зеленского

Зеленский считает, что ООН не будет иметь никакого мандата защищать Украину в случае, если Путин снова нападет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию от Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве альтернативы военному иностранному контингенту или гарантиям безопасности после прекращения войны.
Об этом он сказал на брифинге с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве.
"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логичные отношения с ООН, но это не может быть альтернативой", – считает Зеленский.
Он считает, что ООН не будет иметь никакого мандата защищать Украину в случае, если Путин снова нападет.
"Здесь есть вопрос, будет ли такой мандат у контингента. Пока нет ответа на этот вопрос, но, безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты, есть серьезная армия, а также есть реальная разведка наших партнеров здесь в Украине, безусловно, пойти против такой инфраструктуры очень опасно для "русских". Будет ли Россия бояться ООН? Они этой войной нарушили все, поэтому я не думаю, что они будут бояться. Поэтому мы не рассматриваем (ООН – Ред.) как альтернативу. Помощь "коалиции желающих" мы готовы обсудить", – добавил глава государства.
Ранее у Bloomberg появилась информация, что миротворческие силы в Украине, вероятно, будут включать авиацию и флот.
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