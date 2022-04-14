ООН предупредила, что мир – на грани "идеального шторма" из-за войны в Украине

ООН предупредила, что мир – на грани "идеального шторма" из-за войны в Украине

До 1,7 млрд человек в 107 экономиках мира почувствуют кризис в результате войны.

ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от Covid-19 и изменений климата.

Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.

"Сейчас мы сталкиваемся с идеальным штормом, грозящим опустошением экономики развивающихся стран", — сказал генсек ООН Антониу Гуттереш.

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"Народ Украины не может терпеть насилие, которое над ним совершают. И самые уязвимые люди по всему миру не могут стать побочным ущербом в очередной катастрофе, за которую они не несут ответственности", – добавил глава организации.

В отчете ООН говорится, что Россия и Украина обеспечивают около 30% потребляемых во всем мире пшеницы и ячменя. В то же время Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире, вторым по величине экспортером нефти и крупным производителем удобрений.

По данным ООН, до 1,7 млрд человек в 107 экономиках, вероятно, ощутят влияние по крайней мере одного из трех кризисов, особенно в Африке, Азии и Тихом океане, Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Нам нужно вытащить развивающиеся страны от финансового предела. Международная финансовая система имеет глубокие карманы. Прежде всего, эта война должна закончиться. Нам сейчас нужно заглушить оружие и ускорить переговоры по миру. Для народа Украины. Для людей региона. И для людей людей мира", – подчеркнул Гуттереш.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.

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