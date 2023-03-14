ООН продолжает переговоры по экспорту украинского зерна: что пытается сделать Россия

Страна-агрессорка Россия пытается уменьшить срок действия "зернового соглашения". Сейчас РФ говорит о 60 днях, в то время как Украина настаивает на 120 днях работы "зеленого коридора".

Об этом со ссылкой на представителя ООН пишет Sky News.

Как отмечают в ООН, переговоры по экспорту украинского зерна продолжаются всеми сторонами. Однако переговоры с Россией уже закончились.

РФ хочет продолжения "зернового коридора" сроком на 60 дней. Однако Украину это не устраивает, поскольку в юридически оформленном соглашении указано 120 дней.

"Россияне поняли, что 60 дней юридически невозможны, поэтому они пытаются найти выход", – отметил украинский чиновник.

Напомним, что рупор кремля Песков назвал продление "зернового соглашения" "жестом доброй воли".

Читайте также: