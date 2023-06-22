ООН внесла российскую армию в список "позора" за убийства детей в Украине — Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 22 июня обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине.

ООН заявила о вине России в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Поэтому Вооруженные силы РФ внесли в список "позора".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Совбеза ООН.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 22 июня обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в глобальный список правонарушителей согласно отчету для Совета Безопасности ООН", — говорится в материале Reuters.

Организация Объединенных Наций также подтвердила, что российские вооруженные силы и связанные с ними группы покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Согласно сообщению, российские вооруженные силы также использовали 91 ребенка как живой щит.

Россия отрицает нападения на гражданское население с момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В докладе Гутерриш отметил, что он "особо шокирован" большим количеством убитых и раненых детей, а также нападениями российских вооруженных сил на школы и больницы.

Он также сказал, что его "особо беспокоит" большое количество подобных преступлений против детей со стороны украинских вооруженных сил.

В своем отчете ООН обвиняет ВСУ в "убийстве 80 детей, ранении 175 и в 212 атаках на школы и больницы".

Миссия России при ООН в Нью-Йорке не сразу ответила на просьбу прокомментировать отчет.

Документ ООН прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что "Путин является военным преступником, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов".

Напомним, в ООН также назвали количество убитых гражданских украинцев с начала полномасштабной войны.

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