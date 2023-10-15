"Опасная иллюзия": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

Война в Украине не завершится одной молниеносной военной операцией, но спрогнозировать ее продолжительность невозможно, поскольку всегда случаются "черные лебеди" вроде событий в Израиле.

Такое мнение высказал координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью obozrevatel.

По его словам, очевидно, что почти нет шансов на то, что война будет закончена в 2023 году, в то же время многие прогнозируют интенсивные военные действия 2024 года.

“Это прогнозы и сценарии, которые строятся исходя из тех данных, которые есть сегодня. Априори нельзя учесть то, что называют "черными лебедями". К примеру, кто реально мог прогнозировать события, которые произойдут в Израиле. Все тренды, которые можно просчитать с определенной степенью вероятности, иногда заворачиваются в другую сторону и все меняется очень динамично”, – отметил эксперт.

Также читайте Закончится ли война в Украине в 2024 году: военный эксперт озвучил прогноз

В то же время Алексей Мельник отметил ценность прогнозов о длительном характере войны.

“Они настраивают как политиков, так и общество на то, что нам нужно готовиться к длительному противостоянию. Это позволяет нам лучше подготовиться к этому морально и материально. Если вдруг будут благоприятные неожиданные изменения, это будет только на пользу”, — подчеркнул он.

Также Мельник отметил, что существует понимание того, что этот конфликт не удастся завершить одной молниеносной операцией.

“Нужно работать, наращивать усилия внешней поддержки. Пожалуй, также критически важно, чтобы украинское общество осознавало, что тот мнимый покой, наблюдаемый, например, в Киеве почти месяц – все это опасная иллюзия для тех, кто думает, что уже можно переходить к мирной жизни”, — резюмировал военный. эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сделал свой прогноз, когда закончится война в Украине и объяснил, при чем здесь США.

Читайте также: