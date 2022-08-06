Опасная находка: на Харьковщине в руках подростка взорвался боеприпас — его госпитализировали

Подросток пострадал в результате неосторожного обращения со снарядом.
В Чугуевской громаде на Харьковщине 16-летний подросток пострадал из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся снарядом.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Молодого человека госпитализировали в медучреждение", — говорится в сообщении.
В обладминистрации снова обратились к жителям с просьбой не прикасаться к подозрительным предметам, особенно в местах недавних обстрелов, и в случае такой находки звонить в службу спасения или в полицию.
Напомним, умер гауляйтер Новой Каховки, на которого покушались украинские партизаны.
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