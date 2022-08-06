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Опасная находка: на Харьковщине в руках подростка взорвался боеприпас — его госпитализировали

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Опасная находка: на Харьковщине в руках подростка взорвался боеприпас — его госпитализировали

Подросток пострадал в результате неосторожного обращения со снарядом.

В Чугуевской громаде на Харьковщине 16-летний подросток пострадал из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся снарядом.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Молодого человека госпитализировали в медучреждение", — говорится в сообщении.

В обладминистрации снова обратились к жителям с просьбой не прикасаться к подозрительным предметам, особенно в местах недавних обстрелов, и в случае такой находки звонить в службу спасения или в полицию.

Напомним, умер гауляйтер Новой Каховки, на которого покушались украинские партизаны.

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