Опасная тенденция для боеспособности Украины: эксперт о переводе Воздушных сил в пехоту

Если эта тенденция сохранится, то в перспективе она может носить достаточно опасный характер, отметил эксперт

Недавно депутат Марьяна Безугла сообщила, что военнослужащих Воздушных сил Украины переводят на службу в пехоту.

Военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV подтвердил эту информацию. Однако он подчеркнул, что, несмотря на эти изменения, "мы сохраняем определенный уровень нашей боеспособности".

Крамаров добавил, что это касается солдатского и сержантского состава, обеспечивающих эксплуатацию аэродромов, радиолокационных станций и радиоэлектронной борьбы.

"Мы понимаем: да, нам нужны солдаты в Сухопутных войсках. Но, поймите, что даже рядовой состав в Воздушных силах имеет набор определенных уникальных знаний и навыков, которые позволяют ему, например, оказывать помощь, с точки зрения операции, оперировать зенитно-ракетными комплексами. Этому за один день или через неделю, даже за месяц, ты не научишься", – говорит эксперт.

Андрей Крамаров считает, что перевод части личного состава из Воздушных сил в Сухопутные войска возможен, но предостерегает относительно потенциальных рисков такого решения.

"Если эта тенденция сохранится, то она для нас в перспективе может носить действительно опасный характер. И, конечно, что полковник Игнат с правильной военной позицией вышел, что да, отправляем, но боевые задачи выполняем. Но также нашему Генеральному штабу нужно понимать, что в какой-то момент, возможно, уже не сможем выполнять», – подчеркнул Крамаров.

Напомним, что врачей госпитального звена будут отправлять на фронт во временные командировки, чтобы усилить работу стабилизационных пунктов медицинской службы.