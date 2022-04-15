"Опасно на всей территории": россияне обстреливают Кременную из тяжелого вооружения

Есть погибшие и раненые мирные жители.

Российская армия с вечера 14 апреля хаотично обстреливает Кременную в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, погибли два человека: пожилой гражданин и 37-летний житель. Пятеро местных жителей получили ранения. "Россияне открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно на всей территории населенного пункта", — говорится в сообщении.

В целом за прошедшие сутки российские оккупанты 24 раза обстреливали дома и гражданскую инфраструктуру Луганщины, отметил глава области.

"Речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях", — подчеркнул Гайдай.

Пять раз россияне целили по домам кремниян, еще четыре – лисичан. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений.

В Рубежном в течение месяца продолжаются уличные позиционные бои. "Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер", — рассказал глава Луганщины.

Как сообщалось, президент Зеленский считает битву за Донбасс самой тяжелой. Россия стягивает на восток Украины свои войска. Донбасс стал центром эскалации, а события там повлияют на ход этой войны, подчеркнул глава государства.

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