Опасность на трассе Херсон-Николаев: российские дроны атакуют гражданский транспорт

Беспилотник / © Associated Press

Вдоль автодороги М-14 Херсон-Николаев зафиксирована повышенная активность российских ударных дронов, целенаправленно атакующих гражданские автомобили. Жителей призывают воздержаться от передвижения по этому маршруту без крайней необходимости.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, с вечера 25 августа российские войска активно применяют ударные беспилотники вдоль трассы, прицельно атакуя гражданский транспорт.

"Враг целенаправленно атакует автомобили. Поэтому упорно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - подчеркнул Прокудин.

"Берегите себя!" – добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны российской армии уже начали залетать даже в Николаевскую область, в частности в направлении населенных пунктов Лупарево и Лиманы.