ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
334
Время на прочтение
1 мин

Опасность на трассе Херсон-Николаев: российские дроны атакуют гражданский транспорт

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о высокой активности российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Беспилотник

Беспилотник / © Associated Press

Вдоль автодороги М-14 Херсон-Николаев зафиксирована повышенная активность российских ударных дронов, целенаправленно атакующих гражданские автомобили. Жителей призывают воздержаться от передвижения по этому маршруту без крайней необходимости.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, с вечера 25 августа российские войска активно применяют ударные беспилотники вдоль трассы, прицельно атакуя гражданский транспорт.

"Враг целенаправленно атакует автомобили. Поэтому упорно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - подчеркнул Прокудин.

"Берегите себя!" – добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны российской армии уже начали залетать даже в Николаевскую область, в частности в направлении населенных пунктов Лупарево и Лиманы.

Дата публикации
Количество просмотров
334
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie