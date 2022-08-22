Опасность очень велика: Зеленский собрал на совещание главных силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 22 августа.

"Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы — это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе — встречами, переговорами", — подчеркнул президент.

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Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет праздновать 31-ю годовщину Независимости.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

Зеленский собрал на совещание всех силовиков – опасность обстрелов России очень высока

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