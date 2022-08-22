Опасность очень велика: Зеленский собрал на совещание главных силовиков

На совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ, глава МВД, секретарь СНБО и руководитель военной разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 22 августа.
"Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы — это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе — встречами, переговорами", — подчеркнул президент.
Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет праздновать 31-ю годовщину Независимости.
Ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.
В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.
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