"Опасность огромная": США требуют от России освободить ЗАЭС и немедленно вывести войска из всей Украины

Россия должна немедленно вывести свои войска не только с территории вокруг Запорожья и ЗАЭС, но и со всей Украины.

Представитель США Джеффри Де Лаурентис подчеркнул, что территория вокруг Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, ведь россияне не имеют права использовать Запорожскую АЭС в своей грязной войне. Кроме того, российские оккупанты должны немедленно выйти с суверенной территории Украины.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил представитель США Джеффри Де Лаурентис.

"Этот вопрос международной ядерной безопасности, и потенциальная опасность здесь огромна. Это касается нас всех. Поэтому мы в очередной раз поддерживаем призыв Украины к демилитаризации территории вокруг ЗАЭС и требуем немедленного выхода России с суверенной территории Украины", — сказал он.

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Джеффри Де Лаурентис подчеркнул, что Россия "не имеет права подвергать мир ненужному риску ядерной катастрофы", ведь критическая ситуация создана исключительно РФ, а не "сторонами".

"Опасность на ЗАЭС является следствием непровоцированного и незаконного вторжения России в Украину, а именно результатом спланированного захвата россией этой электростанции 4 марта", — сказал Де Лаурентис.

В то же время он отметил, что Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия принадлежат Украине. По его словам, любая попытка россиян отключить ЗАЭС от Украины и перенаправить производимую ею электроэнергию в РФ будет очень провокационной, эгоистичной и недальновидной.

"Мы отвергаем любые попытки России использовать украинскую электросеть как пешку в этой неоправданной войне, а украинскую атомную электростанцию — как военный щит или место для развертывания войск", — добавил он.

Отметим, что российские войска захватили Энергодар Запорожской области, город, в котором расположена АЭС, 4 марта. Саму станцию оккупанты обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Военные РФ саном на 7 сентября все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами, а также ведут обстрелы и устраивают различные провокации, подвергая человечеству ядерную катастрофу.

Ранее стало известно, что РФ пыталась оказывать давление на гендиректора МАГАТЭ.

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