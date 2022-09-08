Опасность от соседей: в Беларуси вплотную к украинской границе активизировалась вражеская авиация

По информации мониторинговой группы, это тренировочные рейсы белорусской авиации.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Сегодня с 12:00 над полигоном "Брестский" 38 едшб проходили учебные рейсы, которые длились до 13:00. В воздухе летали парами Су-25, истребители Су-30СM и Mиг-29. Кроме самолетов, вертолеты также пролетели в воздухе: два Mi-24 и по меньшей мере один Mi-8. Вся авиация в воздухе принадлежит Военно-воздушным силам Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Кроме полетов, авторы группы отмечают, были слышны звуки взрывов. Раздались они на тренировочной площадке в 12:15. Вероятно, были запущены ракеты с воздуха.

"Кроме того, программа командных и персональных упражнений предусматривает разработку авиационной поддержки войск. Возможно, такое разнообразие различных методик в воздухе только связано с упражнениями", — отметили на странице паблика.

Напомним, в Беларуси 8 сентября начались совместные учения "Запад-22" стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан).

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