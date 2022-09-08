Опасность от соседей: в Беларуси вплотную к украинской границе активизировалась вражеская авиация

В Брестском районе Беларуси напротив Волынской области зафиксировали активизацию авиации. Местные жители слышали звуки самолетов в течение часа.
По информации мониторинговой группы, это тренировочные рейсы белорусской авиации.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
"Сегодня с 12:00 над полигоном "Брестский" 38 едшб проходили учебные рейсы, которые длились до 13:00. В воздухе летали парами Су-25, истребители Су-30СM и Mиг-29. Кроме самолетов, вертолеты также пролетели в воздухе: два Mi-24 и по меньшей мере один Mi-8. Вся авиация в воздухе принадлежит Военно-воздушным силам Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Кроме полетов, авторы группы отмечают, были слышны звуки взрывов. Раздались они на тренировочной площадке в 12:15. Вероятно, были запущены ракеты с воздуха.
"Кроме того, программа командных и персональных упражнений предусматривает разработку авиационной поддержки войск. Возможно, такое разнообразие различных методик в воздухе только связано с упражнениями", — отметили на странице паблика.
Напомним, в Беларуси 8 сентября начались совместные учения "Запад-22" стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан).
Читайте также:
- Приняты определенные решения, которые мы скоро увидим: Зеленский о заседании Ставки верховного главнокомандующего
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит