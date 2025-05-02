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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Опасность под ногами: почему некоторые боеприпасы детонируют с опозданием

До 40% советских боеприпасов могут не сработать вовремя и оставаться смертельно опасными десятилетиями.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Боеприпасы

Опасность мин / © Associated Press

Не все взрывные устройства срабатывают сразу. Некоторые из них детонируют с задержкой и могут взорваться при малейшем вмешательстве.

Об этом сообщил основатель компании-производителя БПЛА Валерий Боровик.

«Они опасны тем, что большой площади действия и поражают также гражданское население. В частности того, кто поднимет боеприпас, если он не сдетонировал», — заявил эксперт.

Боровик отмечает, что в советских боеприпасах или боевых частях до 40% взрывчаток могут не сработать вовремя. Он отметил, что снаряды могут оставаться в земле на глубине до 40 см, ожидая «жертву».

Напомним, в море обезвредили российскую авиационную бомбу ФАБ 500, которая должна была помешать «зерновому коридору».

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