Опасность с Черного моря: Россия держит наготове пять носителей крылатых ракет "Калибр" — ВМС

Украине с моря грозят 32 "Калибра".
По состоянию на 9 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом – 32 ракеты.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".
За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Черного моря – 8 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря – 10 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор.
Маневры России в Черном море
По данным оперативного командования "Юг", Россия держит в Черном море два надводных и два подводных ракетоносителя с "Калибрами". На дежурстве также один десантный катер.
Захватчики также продолжают обстрелы акватории Очакова.
Угроза нанесения ракетных ударов не исчезла, вдобавок к ней оккупанты применяют дроны-камикадзе по южным регионам.
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