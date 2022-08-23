Опасность – стопроцентная: Зеленский подчеркнул, что ситуация с Запорожской АЭС критическая

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасна из-за оккупации россиянами и постоянных вражеских обстрелов.

Глава государства призвал мировое сообщество, чтобы оно поставило ультиматум РФ, которые заставило бы Россию оставить украинскую электростанцию в покое.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам второго саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

"Атомная электростанция работает. Выбросов на сегодняшний день там не было. Опасность – стопроцентная! Даже не 99% — 100%! Потому что мы не контролируем именно то, что там происходит", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что российские военные скрыто от персонала ЗАЭС "что-то завозили" на станцию, и это может быть, вероятнее всего, оружие, в том числе мины.

Напомним, российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

Тем временем во Франции заявили, что Россия согласилась допустить МАГАТЭ на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая разговаривала с главой МИД государства-террористки Сергеем Лавровым.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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