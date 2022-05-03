"Опасность все еще существует": мэр Бучи рассказал, как город приходит в себя после российской оккупации

"Опасность все еще существует": мэр Бучи рассказал, как город приходит в себя после российской оккупации

Через месяц с момента деокупации Бучи в городе удалось восстановить почти всю критическую инфраструктуру.

В городе создан реестр поврежденного имущества, насчитывающий 1173 объекта – от многоквартирных домов до объектов критической инфраструктуры.

Об этом 3 мая рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук в эфире информационного телемарафона.

"За месяц нам удалось обеспечить восстановление критической инфраструктуры – сегодня мы констатируем, что во всех населенных пунктах нашей громады, а их 14, есть газ, свет, централизованная вода. Конечно, есть определенный процент там, где повреждено настолько, что восстановление требует определенного времени, поэтому работаем над решением этих вопросов. Занимаемся благоустройством, собрали всю технику, которая осталась на улицах города... Поэтому город готов принять мирных граждан, которые временно вынуждены были покинуть дома", — сказал мэр города, однако подчеркнул, что опасность все еще существует из-за определенных факторов: военной угрозы вторжения РФ, а главное - заминирования.

Также Федорук отметил, что уцелевшие магазины возобновили свою деятельность, работают аптеки, функционирует сфера социальных услуг. Кроме этого, курсирует общественный транспорт, в частности, восстановлены автобусные маршруты на путях, которые фактически безопасны и там, где есть пассажиропоток.

По словам городского головы, в Буче из 1 тыс. 173 поврежденных в результате боевых действий объектов в городе 327 не подлежат восстановлению.

Следует отметить, что в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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