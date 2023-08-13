Опасный инцидент на Запорожской АЭС: что натворили оккупанты

Ситуация на ЗАЭС ухудшается из-за действий находящихся там оккупантов.

Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

"На атомной электростанции построен комплекс мер на ядерной установке, чтобы помимо производства пара обеспечить защиту населения, окружающей среды от недопустимого воздействия радиации, которая вредит здоровью и окружающей среде. На пути потенциального распространения радиации выстраиваются барьеры. Что произошло с точки зрения безопасности на энергоблоке №4? Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур — вода, омывающая ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", — сказал он.

По его словам, из-за безответственных и непредсказуемых действий окупантов, которые вредят дерновой и радиационной безопасности, произошло нарушение целостности физического барьера на пути распространения радиации в окружающую среду.

"Это происходит в нарушение условий лицензии, согласно которой эксплуатировать Запорожскую АЭС разрешено исключительно в холодном состоянии. Каховского водохранилища, которое являлось надежным источником водных ресурсов для ЗАЭС, и в условиях отсутствия надежной связи с энергосистемой Украины", — добавил Кориков.

Напомним:

на Запорожской атомной электростанции, находящейся под временным контролем русской Федерации, произошел новый инцидент. Один из энергоблоков экстренно переводят в "холодную остановку".

После вывода 4-го энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние из-за нарушения условий лицензии и требований произошел новый инцидент.

Связан он с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Через несколько дней они собираются перевести 6-й энергоблок Запорожской АЭС в "горячую остановку", а это — очередное нарушение.

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