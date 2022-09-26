Опасный момент или блеф: как в мире реагируют на ядерный шантаж Путина и мобилизацию в РФ

Владимир Путин в своем выступлении, во время которого высказался за присоединение оккупированных территорий Украины к России, пригрозил применением ядерного оружия. Он пообещал признать результаты фейковых референдумов о присоединении к России на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А для продолжения войны против Украины подписал указ о частичной мобилизации, во время которой в армию призовут 300 тысяч человек.

Ряд мировых лидеров и правительства их стран отреагировали на оглашение частичной мобилизации в России и ядерные угрозы президента Путина.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы Путина использовать ядерное оружие могут стать реальностью. Как считает глава государства, Путин уже не блефует. При этом мир продолжает удерживать его от использования ядерного оружия.

В интервью BBC верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что не стоит недооценивать угрозы применения ядерного оружия, которые Владимир Путин озвучил в своем обращении о мобилизации.

Жозеп Боррель заявил, что война достигла "опасного момента".

Его замечания прозвучали на фоне объявления Россией частичной мобилизации и попыток аннексировать четыре региона Украины.

В США серьезно относятся к словам Путина по поводу возможного применения ядерного оружия, заявил официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Это непохоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев", — пояснил он, добавив, что Вашингтон следит за российскими стратегическими силами и готов отреагировать, если потребуется.

"Пока мы не видим признаков того, что это нужно", — уточнил Кирби.

Позже выступил президент США Джо Байден со словами о ядерном шантаже Путина и войне против Украины.

"Россия беззастенчиво нарушила основы устава ООН. Путин вновь угрожал Европе ядерным оружием. И теперь Россия набирает еще большее количество солдат, Россия пытается организовать фейковый референдум. И это является непосредственным нарушением устава ООН", — сказал он.

Также Байден опроверг тезис Кремля, которым Путин оправдывает полномасштабное вторжение в Украину о якобы угрозе для России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что Альянс сделает все возможное, чтобы донести до Москвы серьезность подобных заявлений.

По словам генсека Альянса, пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдается, в НАТО следят за ситуацией.

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине", — отметил он.

Премьер-министр Нидерландов в ответ на ядерные угрозы России рекомендует сохранять спокойствие.

Марк Рютте, в частности, заявил: "Мобилизация, призывы к "референдумам" в Донецке — все это признаки паники. Его риторика по поводу ядерного оружия — это то, что мы слышали раньше уже много раз, и это не вызывает у нас эмоций. Это часть известной нам риторики, я бы советовал сохранять спокойствие".

Объявление Путиным о мобилизации свидетельствует, что война в Украине будет продолжаться долго, считает министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Решение Путина является признаком слабости. Украину этим не испугаешь, и нас тоже. Мобилизация показывает, что мы имеем дело с конфликтом, который будет длиться долго. Мы должны быть готовы к этому политически и экономически. Прежде всего, среди наших союзников и партнеров мы должны проанализировать, как мы можем оказывать Украине долгосрочную поддержку в борьбе за мир и свободу. В борьбе, которая продлится еще долго", — сказал министр финансов Германии.

Актом отчаяния назвал заявления Путина канцлер Германии Олаф Шольц.

"Последнее решение российского правительства является актом отчаяния. Россия не может выиграть эту криминальную войну, а последними решениями Путин и Россия все только усугубляют. Они полностью недооценили ситуацию с самого начала, сопротивление украинцев и их готовность противостоять, а также единство и решительность друзей Украины", — заявил глава немецкого правительства.

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что Путин вложил ресурсы во вторжение в Украину, поэтому трудно представить, как он воспринимает любое поражение.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает любое поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критичной", – считает финский президент.

Через семь месяцев после начала вторжения России в Украину аналитики сходятся во мнении, что силы Путина оказались в невыгодном положении.

Профессор Петер Нойман из исследовательского университета Londoner King's College исключает ядерную опцию Путина. Но по другим причинам — из-за возможной реакции Запада и прежде всего США.

"Путин понимает, что США в таком случае немедленно активно вмешаются в ход военных действий, — объясняет немецкий эксперт. — Это стало бы концом Путина, и он это знает".

Американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан говорил, что Путин от отчаяния может применить ядерное оружие в Украине. По его мнению, российский президент, вероятно, испытывает давление, чтобы сделать что-нибудь радикальное. Успехи украинского контрнаступления могут стать триггером, который подтолкнет главу Кремля нажать красную кнопку.

Американский автор и обозреватель Росс Даутт считает, что объявленная Путиным мобилизация несколько отодвинула ядерную угрозу, ведь она означает, что Кремль ужесточает использование более конвенционных средств ведения войны. В то же время ядерная угроза — это последнее средство, которое Россия может использовать в случае безысходности, ведь вариант поражения Путин до сих пор не рассматривает.

По оценкам военного эксперта Александра Мусиенко, вероятность применения Россией ядерного оружия сегодня существует. Он также рассказал, откуда страна-агрессор может нанести ядерные удары.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину