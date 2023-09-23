Операция "Крабовая ловушка": в ССО рассказали детали удара по штабу ЧФ в Севастополе

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября стал следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Там отметили, что удар стал "крабовой ловушкой" для руководства Черноморского флота террористов.

"Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота Российской Федерации во временно оккупированном городе Севастополь", — пишет пресс-служба ССО.

Для нанесения удара все необходимые данные были переданы Воздушным силам Украины.

Другие детали проведения операции станут известны уже позже, впрочем, как результат – десятки погибших и раненых террористов, среди которых высшее руководство Черноморского флота.

Удар по штабу Черноморского флота

В Севастополе 22 сентября прогремели мощные взрывы – был нанесен удар по штабу Черноморского флота.

В Сети появилось видео момента "прилета".

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.

Позже Минобороны Украины подтвердило удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в результате атаки по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии.

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