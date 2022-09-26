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Операция "мобилизация": в России призывник открыл огонь в военкомате

Операция "мобилизация": в России призывник открыл огонь в военкомате

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Операция "мобилизация": в России призывник открыл огонь в военкомате

В России продолжается объявленная Путиным частичная мобилизация.

Однако не все идет по плану. Так, в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу и попал в начальника призывной комиссии, который, по разным данным, либо умер по дороге в больницу, либо ранен.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Известно, что мужчина открыл огонь в здании комиссариата и ранил военкома, проводившего инструктаж для мобилизованных.

По предварительной информации, нападающий задержан. Им оказался 25-летний местный житель, ему назначена психологическая экспертиза.

Следует также отметить, что официальная информация об инциденте пока не поступала. В самом военкомате комментировать стрельбу отказались. В то же время местные журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявили, что гибель руководителя призывной комиссии, где произошла стрельба, недостоверная, военком якобы жив.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

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