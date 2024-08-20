Операция на Курщине уничтожила четыре мифа о России – Foreign Policy назвало, какие именно

В издании подчеркнули, что путинский режим и сама Россия слабее, чем принято считать на Западе.

После многих лет пропаганды об экзистенциальной угрозе со стороны Украины россияне на операцию в Курской области отвечают коллективным пожиманием плечами и не спешат брать в руки оружие.

Издание Foreign Policy проанализировало, какие мифы и информационные пузыри о России разрушило наступление ВСУ в Курской области.

Первый пузырь

Автор статьи отмечает, что это впервые со времен Второй мировой войны иностранные солдаты захватывают территорию России.

"Путин и его пропагандистский аппарат, от средств массовой информации до школ и ученых, переписывающих исторические учебники, повторяли этот момент: большая угроза самому выживанию России наравне с реальным нацистским вторжением в 1941 году. Независимо от того, где они живут, россияне не могут избежать постоянного шквала аллегорий Второй мировой войны, призывающих их мобилизоваться против любого захватчика", – говорится в материале.

Однако реакцией большинства россиян на наступление Украины на Курск, которое длится уже третью неделю, было пассивное, фаталистическое пожимание плечами.

Первым лопнувшим пузырем стала десятилетняя пропаганда Кремля о якобы экзистенциальной угрозе для России, исходящей от Украины.

Как риторически спросил в соцсети X профессор международных отношений Университета Джона Хопкинса Юджин Финкель: "Кстати, вы заметили волну националистического пыла и мобилизации, охватившей Россию в ответ на военное вторжение?"

Напротив, не было ни массового общественного резонанса, ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в призывные пункты. Сейчас путинский режим предлагает абсурдно огромные деньги за заключение контракта на военную службу, превышающие среднюю годовую зарплату россиянина, иначе не было бы желающих вообще. Никакие пылкие речи не сплотили россиян на защиту родины, никакие транспаранты с патриотическими лозунгами не украшают улицы Москвы. Кремль даже не приказал проводить всеобщую мобилизацию, чтобы отбить вторжение. Тем временем главный спикер российского правительства Дмитрий Песков даже не позаботился прервать свой отпуск.

Вместо этого гнев многих простых россиян направлен против Москвы, а не против так называемых "нацистов" из Украины. Подконтрольные Кремлю социологи фиксируют резкий рост недовольства российскими властями. Значительная часть этого гнева происходит от жителей Курской области, включая более 100000 человек, бежавших от боевых действий. Многие жаловались на то, что их покинули и пренебрегли ими местные власти и Москва.

К великому разочарованию Z-военкоров, никто на Курщине не сопротивлялся, не вступал в партизанские отряды и даже не протестовал против оккупантов, как это было в бесчисленных местах Украины.

В то же время по всей России матери срочников выступают против того, чтобы их необученных сыновей отправляли в зону боевых действий. Социальные сети переполнены видео, на которых показана массовая сдача российских солдат в плен, многие из которых неопытные солдаты срочной службы.

"Но остальной российской общественности, то ли из-за самосохранения, то ли из-за "изученной беспомощности", то ли по какой-то другой причине, похоже, безразлично, оккупирована ли часть России сейчас иностранцами или нет. Россияне, кажется, понимают, что вопреки их собственной пропаганде, украинцы не пытаются уничтожить Россию, а только вернуть свою страну", – пишет Foreign Policy.

Второй пузырь

Второй пузырь, который лопнул от украинского нападения, – это образ Путина как авторитарного лидера, построенный на силе, порядке и обещании снова сделать Россию великой. Его очевидная неспособность защитить границы страны делает Путина, связавшего свое правление с восстановлением утраченной российской империи, слабым.

Путин почти исчез с поля зрения общественности, поскольку Кремль пытается приуменьшить значение вторжения. На официальном сайте Кремля объявления в причудливой бюрократической форме, похоже, созданы для того, чтобы нормализовать событие. В речи в Совбезе России Путин эвфемистически назвал вторжение "контртеррористической операцией". Призывая местные власти в Курске разобраться с "ситуацией" и оставаясь в большинстве своем отсутствующим, Путин, похоже, стремится дистанцироваться от хаоса на границе.

Третий пузырь

В-третьих, перенеся войну на российскую территорию, Украина разрушила пузырь кремлевских угроз об эскалации войны, основанных на идее, что на карту каким-то образом поставлено существование России, а не Украины. Предполагаемая угроза НАТО больше не является предметом разговоров. Россия не обратилась к собственному оборонному альянсу, ОДКБ, как можно было бы ожидать, если бы ее существование было под угрозой. И было удивительно мало криков о танках немецкого производства, наступающих под Курском, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.

Поворотный пункт в войне

По мнению издания, Курская наступательная операция стала поворотным пунктом в войне. Наибольшее влияние – это разрушение нарратива победы Владимира Путина.

Одной из целей неожиданного прорыва может стать получение Киевом рычагов влияния на переговоры.

В 2016 году Путин заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Оказалось, что они также не начинаются с какой-то конкретной точки. Это едва ли не самый весомый результат вторжения Украины на территорию России. Пока что каждая из угроз Путина, включая ядерную, оказывается пустой – даже фактическая граница России не кажется "красной линией". Таким образом, еще один лопнувший пузырь – это западная теория эскалации и красных линий, которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле.

Наконец, вторжение рушит представление о том, что россияне коллективно поддерживают войну только потому, что об этом свидетельствуют опросы, проведенные правительством. Похоже, что большинство просто берёт пример с Путина: в случае проблем просто игнорируйте их и надейтесь, что они исчезнут.

Ранее главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.

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