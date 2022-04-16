"Операция по ликвидации киевского режима": в Херсоне оккупанты не скрывают настоящие цели войны (фото)

"Операция по ликвидации киевского режима": в Херсоне оккупанты не скрывают настоящие цели войны (фото)

Действия российских пропагандистов являются прямым признанием того, что эта война не имеет отношения к мифической "защите Донбасса"

Оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что преступления России в Украине совершаются во благо людей, а "вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам россиян, вроде бы война началась из-за "западных планов" уничтожить российский и украинский народы. Саму войну оккупанты называют "операцию по ликвидации антинародного киевского режима".

В листовках, которые распространяются в Херсоне захватчиками, виновными в российской агрессии называют самих украинцев и избранную ими власть : "настигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".

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Фактически такие действия российских пропагандистов являются прямым признанием того, что эта война не имеет отношения к мифической "защите Донбасса". Ее цель – уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины.

Отдельно отмечено: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая, что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новых могил.

Украинцев призывают к коллаборации с россиянами и предупреждают об опасности приближаться к военным оккупационным войскам. Также в листовке даже после разоблачения преступлений в Буче и других украинских городах утверждается, что "российская армия не воюет с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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