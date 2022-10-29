Операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября — Буданов

Буданов рассказал, что ВСУ, вероятно, освободят Херсон до конца ноября. После этого оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины в направлении Крыма.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Drive.

По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота. Эти подразделения составляют скелет группировки, которая также усиливается мобилизованным составом.

Глава украинской разведки отметил, что подразделения, которые могут хоть как-то угрожать Украине, насчитывают примерно 40 тысяч оккупантов.

Украинские защитники пытаются окружить город, но оккупанты всячески пытаются помешать движению ВСУ вперед. Буданов подчеркнул, что бои идут ежедневно. Одной из проблем, которые россияне хотят создать для Украины, есть их угрозы взорвать Каховскую ГЭС.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь подорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать ею невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", — рассказывает Буданов.

Однако даже при таких обстоятельствах, говорит глава разведки, россиянам не удастся остановить контрнаступление ВСУ. А взорвать ГЭС оккупанты, скорее всего, собираются тогда, когда ВСУ уже возьмут Херсон.

" После отхода с западного берега они могут сделать это, чтобы воспрепятствовать нашему продвижению на восточный берег", — предполагает Буданов.

Ситуация вокруг Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября предупредил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если россияне решатся взорвать её, более 80 населенных пунктов окажутся в зоне быстрого затопления, а пострадать могут сотни тысяч граждан.

Между тем, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в случае подрыва Каховской дамбы незаконно аннексированный Крым также останется без воды минимум на 10-15 лет.

По мнению аналитиков, оккупанты намерены взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.

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