"Операция по освобождению Крыма уже началась": Арестович раскрыл детали "хлопка" на полуострове

Несмотря на то, что 19-20 августа не удалось поразить ничего существенного в оккупированном Крыму, Украина может записать себе серьезный оперативный успех. Ведь российские захватчики отвели свои корабли подальше и убирают с полуострова авиацию.

То есть можно говорить о старте операции по освобождению Крыма.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сказал в беседе с российским оппозиционером, адвокатом, юристом Марком Фейгиным.

"По Крыму кто-то работал вчера, работали сегодня. Но здесь надо отбросить всякие иллюзии: российская ПВО надежно отработала. Они сбили вчера средства поражения. Поэтому эти многочисленные взрывы и пожары – это все сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного. К сожалению", – сообщил советник ОП.

Но в целом, как подчеркнул Арестович, Украина может записать серьезный оперативный успех.

"Он заключается в том, что они начали перекидывать авиацию на континентальную часть России, отводят авиацию из Крыма. Люди, которые еще полгода назад за 72 часа собирались захватить Львов, убирают авиацию из Крыма. Из Крыма – это точка главной славы Путина, главная PR-точка Путина. Сначала оттуда отвели корабли на восточное побережье, а теперь авиацию перекидывают или смещают подальше от наших средств поражения", – объяснил советник ОП.

"Нужно понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась. Помните, сколько всего было – пойдем ли мы на Крым, возможно ли освободить Крым? Ну вот освобождаем уже. Корабли сваливают, авиация сваливает, граждане сваливают. Нормально. Хорошо идем", – оценил Арестович.

Он также заверил, что разнообразный "хлопок" в Крыму продолжится.

Авиаудары ВСУ на юге и "хлопок" в Крыму - ПВО России оказалось "дырявым" - Александр Мусиенко

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