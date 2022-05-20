Операция по спасению защитников Мариуполя: командир полка "Азов" записал видеообращение к украинцам

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") записал видеообращение к украинцам и рассказал об эвакуации из "Азовстали".

Соответствующее обращение 20 мая опубликовал телеграм-канал полка.

"Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно отмечали три важнейших для нас условиях, а именно: гражданские, раненые и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию подконтрольную Украине", — подчеркнул Прокопенко.

По поводу погибших героев — процесс продолжается, отметил командир полка "Азов" и выразил надежду, что в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

Стоит отметить, что 16 мая началась секретная операция по спасению защитников Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуационная миссия украинских бойцов, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается.

20 мая британская разведка сообщила, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины. Сколько там еще остается, неизвестно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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