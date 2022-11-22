"Операция продолжается": Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе

В настоящее время на Кинбурнской косе идет операция. Вооруженные силы Украины продолжают борьбу с врагом российскими оккупантами.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Самое главное, что операция продолжается и мы продолжаем борьбу с врагом. Надо осознавать, что преждевременные сообщения об освобождении, исчезновении оттуда врага могут существенно навредить Николаеву, немного выдохнувшемуся в связи с деоккупацией больших площадей и отстранению врага на большое отстояние. расстояние может быть критическим и вернуть обстрелы", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, на море идет шторм. В частности, это не позволяет хорошо закрепиться оккупанам на Кинбурнской косе.

"Нам помогает море. Враг не может там закрепиться потому, что ВСУ наносят поражения по пунктам противника. Коса не предполагает расположение большого количества зданий, где можно закрепиться и удержаться. Позволяем шуметь только шторма, а всех соблюдать тишину. Следует помнить, что Кинбурнская коса сочетается с временно оккупированной частью левобережья Херсона, и это позволяет врагу подтягивать резервы", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, аналтики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что ситуация для оккупантов в Луганской области значительно ухудшилась. Сильный дождь и грязная погода на востоке Украины почти остановили и замедлили российские наземные, но не остановили украинское продвижение.

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