"Операция провалилась": Гуменюк рассказала о бессмысленных действиях россиян перед наступлением ВСУ

Российские захватчики под предлогом эвакуации вывозят людей с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей и создают из них живой щит. Продолжают сворачивать свою деятельность и оккупационные администрации, вывозят в Россию документы и семьи коллаборантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты имеют в планах эвакуацию и частично ее уже реализуют на некоторых направлениях достаточно активно: «В частности, это может быть связано с их ожиданием того самого контрнаступления, которое они не знают откуда ждать и пытаются эвакуировать людей вдоль всей линии фронта, где они прогнозируют максимально быстрое продвижение ВСУ и максимально активное развитие событий.

Наталья Гуменюк отметила, что россияне действительно пытаются из местных создать "живые щиты" на более глубоких рубежах обороны: “Даже когда они обещают вывозить людей в Крым и еще глубже, фактически туда никто не доезжает. Они останавливаются на тех рубежах обороны, которые сейчас враг для себя обозначил следующими. То есть, глубже по левому берегу, глубже в юго-восточные части Украины — Херсонская и Запорожская область”.

Там оккупанты пытаются обустроить некую "временную передышку" для тех, кого якобы эвакуируют, рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг": "На самом деле располагают их именно там, где могут быть расположены и их подразделения".

Свои семьи коллаборанты вывезли еще несколько недель назад, напомнила Наталья Гуменюк. Она добавила, что враг пытается сейчас заметать следы и упаковывает документацию: "В частности, они пытаются скрыть последствия этой насильственной паспортизации, которой они рассчитывали себя отбелить и оправдать в глазах мирового сообщества, что они беспокоятся непосредственно о населении с паспортами РФ".

Однако враг видит провальность этой операции и пытается вывозить сейчас всю документацию и электронные средства фиксации, отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Напомним, коллаборанты из оккупационной "полиции" Запорожья и Херсонщины пытаются дезертировать на территорию РФ.

Сообщают также и об "эвакуации" оккупантов из Крыма. Там производят запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.

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