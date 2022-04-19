Операция россиян на Донбассе не приведет к серьезной стратегической победе РФ – американские эксперты

Операция россиян на Донбассе не приведет к серьезной стратегической победе РФ – американские эксперты

Внезапное и усиленное наступление россиян остается очень маловероятным, а тактические потери и поражения украинских сил не будут означать конец боевых действий, а тем более конец войны в целом.

Исследователи американского Института по изучению войны убеждены, что наступательная операция российских кафиров на Донбассе не приведет к убедительной стратегической победе РФ.

Об этом свидетельствует ежедневный отчет исследовательского центра "Институт по изучению войны" в США.

"Маловероятно, что российское наступление на востоке приведет к значительно большему успеху, чем предыдущие наступательные операции россиян, однако российские силы могут истощать украинских защитников или добиться незначительных достижений", — отметили американские эксперты.

По мнению исследователей, российские войска упустили возможность сделать операционную паузу, которую они скорее всего очень нуждались для пополнения и надлежащего соединения тех частей и подразделений, которые понесли потери в боях в северо-восточной операции, перед тем как бросать их на восток.

Военные эксперты считают, что россияне уже начали планируемую битву за Донбасс, в частности, в ходе наступления на Попасную, Рубежное и Марьинку.

Специалисты Института предполагают, что россияне могут пойти на тактику истощения сил украинцев благодаря своему количественному превосходству и накопленным огневым мощностям. Но нехватка боеспособных подразделений РФ в полном составе, нерешенные проблемы с тыловым обеспечением и низкий боевой дух российских солдат будет мешать осуществлению успешных операций в поле боя.

Исследователи считают, что российское командование решило бросить в бой те подразделения, которые понесли потери в технике и личном составе в боях на севере Украины, но не сумели пополнить их должным образом.

Также в отчете аналитического центра отметили, что наступление украинских защитников на российские подразделения близ Чугуева заставило российских оккупантов оттянуть часть сил вблизи Изюма для отпора. Однако, по мнению авторов отчета, если украинцам не удастся достичь линии Купянска и Большого Бурлука, то россияне сохранят свои линии поставок с российскими базами в Валуйках и Белгороде.

Напомним, ранее советник главы ОП заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.