Операция "Синица" — не единственная: арсенал ГУР может пополниться новыми российскими трофеями

После пресс-конференции с российским пилотом вертолета, который вместе с техникой перешел на сторону Украины, увеличилось количество желающих сдаться в плен.

Кроме успешно реализованной операции "Синица", во время которой российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, Главное управление разведки Минобороны работает еще над несколькими похожими делами.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он также отметил, что после пресс-конференции с российским пилотом вертолета возросло количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" от российских военнослужащих.

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“[До операции “Синица”] поступало примерно 70-100 заявок в день, после пресс-конференции с пилотом эти цифры выросли до 170 и более заявок... Всего за период существования проекта — уже более 25 тысяч заявок от желающих сдаться, или тех, кто размышляет над таким вариантом”, — сообщил Андрей Юсов.

Ранее сообщалось, что боевой вертолет Ми-8 армии РФ, который перегнал в Украину российский пилот Максим Кузьминов, вошел в состав авиационного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Там наши пилоты будут использовать его по назначению.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Юсов заявил, что вертолет из "Синицы" — НЕ ЕДИНСТВЕН! Спецоперации с техникой!"

Напомним, российский летчик Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал, что с ним на борту было еще два члена экипажа. Он отметил, что убеждал их сдаться, однако они отказались.

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