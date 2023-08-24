Операция "Синица": офицер ВСУ рассказал о приземлении российского Ми-8 и показал уникальные фото

Военнослужащий, офицер ВСУ Артем Шевченко рассказал подробности о том, как украинской разведке удалось выманить российский вертолет Ми-8. Он отметил, что эта операция похожа на ту, которую раньше проводил "Моссад".

Об этом он написал в Facebook.

Артем Шевченко отметил, что российский пилот вертолета Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62 из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующийся на аэродроме Черниговка Приморского края РФ (в/ч 13984), не поддержать войну России против Украины. Поэтому он доверился украинским военным и захотел перелететь на сторону справедливости, произошло все 9 августа 2023 года.

"На самом же деле операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский "Моссад", убедив иракского пилота похитить на тот самый современный советский Миг-21", — пояснил офицер ВСУ.

Он добавил, что 3 сентября в эфире телемарафона выйдет документальный фильм об этой уникальной спецоперации украинской разведки. Также он опубликовал фото после приземления вертолета.

Вертолет РФ после приземления. Фото: Артем Шевченко, Facebook

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил спецоперацию, в ходе которой удалось выманить российский вертолет Ми-8 и усадить его в Украине.

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