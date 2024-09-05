Операция в Курской области: генсек НАТО сделал важное заявление о наступлении ВСУ

Столтенберг отметил, что Украина уже многого достигла на Курском направлении.

Украина имеет право на самооборону, включая достижение военных целей на территории России.

Такое заявление сделал в четверг, 5 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Голос Америки".

"Только украинцы могут сделать сложный необходимый выбор относительно того, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Украина уже многого достигла в своем наступлении на Курском направлении, но отказался прогнозировать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

В то же время, он добавил, что не видит непосредственной военной угрозы для стран Альянса со стороны России, но существует постоянная угроза терроризма, кибератак и диверсий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не информировал администрацию президента США Джо Байдена о планах приступить к операции в Курской области России.

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