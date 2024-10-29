Операция в Курской области: ISW о контратакующих действиях ВСУ

Вероятно, украинские вооруженные силы проводят контратакующие действия в Курской области РФ возле ряда населенных пунктов.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в течение суток 28 октября шли бои на главном "украинском плацдарме" на Курщине. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не последовало, подчеркивают в ISW.

В свою очередь, один российский источник утверждал, что войска РФ якобы продвинулись в Новоивановку. Но американские аналитики этого не подтверждают. Также в Минобороны России информировали, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Кремяного, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки и Плехова.

Отмечается, что 28 октября бои продолжались западнее основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские источники сообщили, что ВСУ провели механизированный штурм с использованием не менее трех единиц бронетехники к востоку от Нового Пути.

Так называемый российский "блогер" утверждал, что ВСУ вроде бы неудачно атаковали вблизи Нового Пути, а другой "военкор" рассказывал, что россияне не полностью вытеснили украинские силы из этого населенного пункта.

Аналитики ISW отмечают, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что войска РФ, ФСБ и Росгвардия якобы отразили атаку "группы лиц", пытавшихся пересечь российско-украинскую границу вблизи Манева Климовского района Брянской области.

Курская область. Карты ISW.

Напомним, издание писало NYT, что войска КНДР и РФ готовятся к наступлению в Курской области. Он может начаться в ближайшее время.

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