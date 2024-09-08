Операция в Курской области: какая территория может перейти под контроль ВСУ — Коваленко

Площадь "буферной зоны" на территории России может возрасти до 2000 кв. км.

Во время операции Сил обороны в Курской области под контролем украинских военных может оказаться Глушковский район, расположенный южнее реки Сейм.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, расширение "буферной зоны" на территории России в северном и восточном направлении может быть замедлено, поскольку там сконцентрирована основная часть сил и средств российских войск Курской группировки. Однако в южном направлении она может быть увеличена за счет Глушковского района до 2000 кв. км.

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"К югу от реки Сейм у них крайне ограничены возможности по осуществлению материально-технического обеспечения подразделений, а также усиление их подразделений за счет передислокации по другим направлениям и плацдармам", — отметил эксперт.

Обозреватель заметил, что российское командование не способно стабилизировать линию столкновения на Курщине без дополнительного ресурса.

"Они будут продолжать передислоцировать подразделения из зоны боевых действий в Украине именно в Курскую область", — предположил Александр Коваленко.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что операция ВСУ заставила россиян опрокинуть на Курскую область десятки тысяч военных.

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