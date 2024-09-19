Операция в Курской области: сколько военных уже задействовали россияне — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество российских военных, противодействующих украинскому наступлению в Курской области РФ.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении в четверг, 18 сентября.

"На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных", — сообщил Зеленский.

По словам президента, украинские войска продолжают активные боевые действия на территории врага.

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“Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, Украины. Все это важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупантов в Донецкой области.

“Ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои ежедневно – Кураховское направление, Покровское. Но максимум делаем для устойчивости наших боевых бригад”, — подчеркнул президент.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные продвигаются дальше в Курской области РФ. За прошедшие сутки ВСУ продолжили штурм Глушковского района.

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