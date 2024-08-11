Операция в Курской области: уменьшили ли россияне давление на горячих участках фронта — DeepState

Несмотря на территориальные потери в Курской области, российская армия пока не производит переброску на территорию РФ своих резервов с горячих участков фронта в Украине и продолжает давление на Покровск, Торецк, Угледар и Купянск.

Об этом сообщил аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

При этом он подчеркнул, что даже если какие-либо подразделения из Покровского направления будут переведены, то украинские бойцы этого практически не почувствуют.

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"Их [россиян] там очень много, так много, что реально не хватает ресурсов, чтобы их всех уничтожать", — отметил Роман Погорелый.

Аналитик считает, что российское командование скорее будет снимать свои подразделения с южного направления, чтобы усилить сопротивление на Курщине.

"Я уверен, что они готовы оттуда [с юга Украины] вытащить какие-то силы, но точно не из Донецка, то есть Покровска и Торецка, потому что слишком велики риски", — предположил аналитик DeepState.

Напомним, ранее наблюдатели партизанского движения сопротивления "Атеш" сообщили, что россияне вроде бы начали перебрасывать в Курскую область своих военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении.

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