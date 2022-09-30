Операция ВСУ по окружению Лимана уже на этапе завершения - представитель Восточной группировки войск

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция по окружению российских войск в Лимане на Донбассе продолжается и уже находится на этапе завершения.

Генштаб ВСУ официально не комментирует ситуацию вокруг Лимана и не называет населенные пункты, контроль над которыми уже взяли украинские защитники. Однако спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время операция продолжается.

Об этом Череватый сказал в комментарии Суспильному.

"Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет происходить контратака врага", - отметил представитель восточной группировки войск.

По его словам, на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки. Более того, она уже находится на этапе завершения.

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - заявил Череватый.

Он подчеркнул, что возле Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем это было на Харьковщине, однако ВСУ переиграли россиян тактически.

"Если его (врага — ред.) под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", — отметил Череватый.

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ показали жалкое бегство россиян на Лиманском направлении. На опубликованном видео видно, как десятки оккупантов пытаются спастись и бегут лесами из Лимана.

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