Операция ВСУ в Белгородской области: какая цель украинских подразделений – Свитан

Одна из задач украинских войск в Белгородской области РФ — создать зону безопасности возле границы с Украиной.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала".

По его словам, российская территория, которую берут под свой контроль ВСУ, должна стать такой же "буферной зоной", которая была создана в Курской области РФ.

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"Зайдя на несколько километров вглубь Белгородской области, можем улучшить наше оборонное положение. Лучше создавать буферную зону на российской территории", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, ВСУ могут расширять свое присутствие не только в Курской и Белгородской областях, но и проводить операцию на третьем направлении: в Брянской области – в сторону Клинцев и нефтепровода "Дружба".

Напомним, в ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.

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