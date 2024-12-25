Вытеснить украинские силы с территории РФ в ближайшее время россиянам не удастся.

Несмотря на уменьшение территории, контролируемой украинскими войсками в Курской области РФ, россиянам не удастся вытеснить их ни до нового года, ни до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, враг пытается продвигаться, привлекая для этого, кроме собственных сил, подкрепление из КНДР. Однако линию боевого столкновения определить невозможно, поскольку на Курщине ведется маневренная оборона, а вытеснить украинские силы с территории РФ в ближайшее время россиянам не удастся.

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“Сто процентов им это не удастся к Новому году, до которого осталось несколько дней. Эту задачу они не выполнят. Удастся ли им это сделать до 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, у меня есть сомнения. Это для них будет очень тяжело сделать”, – спрогнозировал он.

Денис Попович считает, что контроль над вражеской территорией имеет несколько положительных моментов для Украины.

"Главное достижение состоит в том, что удалось обезопасить Сумскую область от создания буферной зоны и наступления врага непосредственно на Сумскую область. Удалось сорвать планы врага по наступлению на Харьковщину и удалось создать обменный фонд территорий... Лучше занимать вражескую территорию и положить этот кейс на стол переговоров, чем договариваться, когда враг занимает только твою территорию”, — отметил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль России территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Для этого командование врага развернуло в Курщине 50 тысяч военных – российских и северокорейских.

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