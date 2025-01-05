Операция ВСУ в Курской области: что известно о наступлении украинских военных

В начале января 2025 года украинские войска активно начали наступление в Курской области.

В частности, активизация действий ВСУ началась сразу в нескольких направлениях. В частности, военные активно накрывают район атак РЭБами и используют бронетехнику.

Что известно о наступательной операции в Курской области 5 января – читайте в материале ТСН.ua.

ВСУ атаковали россиян по нескольким направлениям

В воскресенье, 5 января, ВСУ атаковали села Бердинь и Большое Солдатское на Курщине. В частности, украинские военные начали атаковать россиян по нескольким направлениям.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале подтвердил это, отметив, что для РФ это стало неожиданностью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя ситуацию, отметил, что "Россия получает то, чего заслуживает".

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что информации о событиях в Курской области сейчас немного, поскольку все неофициальные данные задерживаются минимум на два-три дня. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

В частности, эксперт предполагает, что ВСУ действуют с целью предотвратить врага из других участков фронта.

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По мнению Павла Нарожного, Курская операция является одним из "больших козырей" Украины.

Такое же мнение разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил глава государства в интервью ведущим Юлии Галушке и Е. Гордееву, контролируемая Силами обороны территория Курской области является "сильным козырем" во всех переговорах, и не только с Россией.

"Курск – очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что это будет иметь такое влияние на них. На них это оказало большое влияние", – рассказал Зеленский.

Также он заметил, что Курская операция стала определенным переломом. Ведь перед ней летом "неукраинский голос в мире стал громким" и "начались разговоры о том, что Украина проигрывает и нужно уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину".

"А Курская операция перевернула все. Это важный ход", – подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ подробности наступательной операции не сообщает.

Что говорят в РФ

Российские медиа сообщали, что ВСУ начали наступление сразу по нескольким направлениям: в районе Леонидова к северо-западу от Суджи, за которое последние недели шли тяжелые бои, а также в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Мартыновки к северо-востоку от Суджи, где тоже давно шли бои.

Минобороны РФ называет действия ВСУ "контратакой", которую устроили для того, чтобы остановить наступление россиян в Курской области. Там утверждают, что украинские войска применили два танка, 12 боевых бронированных машин и технику разграждения во время штурма в направлении хутора Бердин на Курщине.

"Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – говорится в сообщении Минобороны РФ,

Российский военный корреспондент Роман Алехин отметил, что ВСУ продвигаются в северо-восточном направлении от Суджи, в район Большое Солдатское, расположенное на трассе в областной центр, а также в 35 км от Курской атомной станции.

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Впоследствии он написал, что уже идут активные бои за село Бердин, согласно сообщениям отдельных Telegram-каналов, ВСУ уже взяли под контроль этот населенный пункт и двинулись дальше.

Сообщается, что ВСУ взорвали десант, атакуют позиции РФ на квадроциклах и багги, а также применяют танки и другую тяжелую бронетехнику.

Многие другие военные блогеры РФ начали сообщать о том, что украинская армия атаковала не только в направлении Большого Солдатского, но и в направлении села Пушкарное северо-восточнее Суджи.

В РФ жалуются, что Силы обороны накрыли район атаки плотным РЭБом, поэтому россияне не могут использовать большинство дронов. Летать могут только оптоволоконные БПЛА.

Российские медиа отмечали, что ВСУ начали наступление сразу по нескольким направлениям: в районе Леонидова к северо-западу от Суджи, за которое последние недели шли тяжелые бои, а также в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Мартыновки к северо-востоку от Суджи, где тоже давно шли бои.

Сколько территорий в Курщине вернула РФ

В отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, сколько территорий удалось вернуть оккупантам на Курщине.

Отмечается, что так называемый российский милблогер утверждал, что армия РФ продвинулась вблизи Махновки. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого заявления. Кроме того, они утверждали, что 1 и 2 января российские войска атаковали лесные массивы Суджанского района и вблизи Леонидово, а также Куриловки.

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Аналитики отмечают, что связанный с Кремлем милблогер утверждал – российские войска вернули себе около 40–50% Курской области, а украинские войска контролируют около 500–600 квадратных километров.

"По оценкам ISW, украинские силы действуют примерно на 585 квадратных километрах в Курской области, и подтверждено, что российские силы отразили примерно 483 квадратных километра территории – примерно 39% украинской выступающей территории в этом районе", – говорится в отчете.

Войска КНДР на Курщине

В декабре 2024 года на Курщине ВСУ обстреляли северокорейских солдат в бою. Это произошло впервые с момента их опрокидывания в РФ.

Газета Financial Times сообщила, что бой произошел в Курской области, где Украина контролирует около 600 квадратных километров территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего наступления.

Также FT со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что Россия вооружила северокорейские войска в Курской области 60-миллиметровыми минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными установками. Некоторых солдат также снабдили приборами ночного видения и тепловизорами, отметили в украинской разведке.

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В частности, россияне опрокидывают новых военных КНДР для усиления российских позиций. Ведь северокорейские солдаты несут значительные потери.

По данным Главного управления разведки Минобороны, 31 декабря и 1 января группы солдат из северной Кореи перемещали на позиции в районах населенных пунктов Уланок, Афанасьевка и Черкасская Конопелька Курской области.

Кроме того, зафиксировано несколько случаев самоубийств среди солдат КНДР в Курщине.

По мнению военнослужащего и блогера Кирилла Сазонова, северокорейские солдаты убивают себя, а не сдаются в плен украинским войскам, вероятно, из-за страха репрессий против своих семей в Северной Корее.

Также Сазонов напомнил, что по данным Белого дома, только за последнюю неделю Северная Корея потеряла 1000 военных убитыми и ранеными.

Целесообразность операции на Курщине

Огромное развертывание российской силы в Курщине помогло Москве вернуть около 40 процентов из того, что контролировала Украина до начала операции. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Там отмечают, что Путин уменьшил масштабы операции Украины в Курщине, назвав ее бесполезным побочным эффектом от основных боевых действий. Однако там подчеркивают, что кремлевский диктатор, несмотря ни на что, пытается отвоевать Курщину, чтобы забрать из рук Украины "козырь" на будущих вероятных переговорах.

В издании отмечают, что Россия стянула в Курскую область 60 000 солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. И если ВСУ отступят, то все эти силы последуют за ними обратно в Украину.

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Такое же мнение высказали в медиа Bloomberg. Там отметили, что потеря этой территории усложнит позицию Украины на переговорах о прекращении огня, поскольку украинская сторона надеялась использовать ее как разменную монету.

"Хотя избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что хочет как можно быстрее покончить с войной, двум сторонам могут понадобиться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня, учитывая сложность ситуации", — отмечает издание.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал ли успехи российские войска на Курщине.

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