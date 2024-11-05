Операция ВСУ в Курской области: ISW о продвижении РФ и солдат из КНДР

В Курской области продолжались бои на главном "украинском плацдарме". Впрочем, в течение 3 и 4 ноября на линии фронта не произошло никаких изменений.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, как ВСУ наносят удары по российским войскам к западу от Нового Пути. В ISW отмечают, что войска РФ продвигались в этом районе.

Отмечается, что геолокационные кадры от 3 ноября показывают, как войска РФ наносят удары по позициям ВСУ в восточной части Мартыновки, расположенной к северо-востоку от Суджи. В отчете отмечают – это может указывать на то, что украинские силы продолжают действовать в этом районе.

Между тем в Минобороны РФ утверждали, что их армия якобы атаковала вблизи Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехова. В свою очередь, российские источники ISW утверждали, что ВСУ атаковали в районе Новоивановки, Леонидово, Плехово и в районе Погребков.

В ISW отмечают, что один так называемый российский военкор объяснил отсутствие изменений на линии фронта ухудшением погодных условий. Вероятно, с началом осеннего "сезона грязи".

Отмечается, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что северокорейские военнослужащие "попали под обстрел" в Курской области. Впрочем, не привел конкретики.

Как сообщалось, первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области. Перед этим разведка информировала о опрокидывании 7 000 северокорейских военных в районы возле Украины.

Читайте также:

Разведка Южной Кореи сообщила НАТО о войсках КНДР на Курщине: резкое заявление генсека Рютте