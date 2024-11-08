Операция ВСУ в Курской области: ISW о ситуации на территории РФ

Операция украинских вооруженных сил на территории РФ в Курской области продолжается. В регионе продолжаются бои.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты подчеркивают, что 7 ноября продолжались бои в основном украинском выступлении в Курской области юго-восточнее Кореневого — в районе Новоивановки, а также возле Дарино и к югу от Суджи — в районе Плехова. Впрочем, существенно линия фронта не изменилась.

В свою очередь, российские так называемые "военкоры" называют линию фронта в Курской области как "бездейственную".

Между тем командир одной из бригад ВСУ заявил, что на Курщине у российских военных гораздо меньше бронетехники и артиллерии, чем где-либо на линии фронта. Особенно – в Донецкой области.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска приступили к новой волне наступательных действий на Курщине. Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.

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