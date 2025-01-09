Операция ВСУ в Курской области: россияне обстреливают город Суджа из С-300

Российские военные активизировали обстрелы города Суджа Курской области. В частности, россияне активно применяют С-300.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Единые новости.

По данным разведки, в настоящее время Российская Федерация поставила в район Курской области 12 тыс. FPV-дронов, около 800 "Ланцетов", и 2,5 тыс. "Мовиков".

Дмитрашковский подчеркнул, что мирные жители находятся в собственных домах или в интернате. Ведь россияне очень сильно активизировали обстрелы Суджи и близлежащих к населенным пунктам.

"Многих сел уже просто нет. С 6 августа до сегодняшнего дня погибли 36 гражданских лиц в результате авиационных и артиллерийских обстрелов Суджи. Около 100 человек получили ранения — тяжелые и средней тяжести", — сообщил Дмитрашковский.

Напомним, в ISW сообщили, что армия РФ продвигается дальше в Курской области. Тем временем Силы специальных операций ВСУ сообщили, что украинские защитники отразили российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе Курской области.

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