"Операция заранее провальная": Арестович назвал цель наступления российских войск на востоке Украины

Советник руководителя ОП убежден, что захватчикам не удастся достичь своих целей.

Перед российскими оккупантами стоит задача захватить украинские территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы объявить о своей победе.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Никто (российская армия, - ред.) ничего не победит. Операция заранее провальная. Она продиктована исключительно политическими мотивами. Задача - выйти на границы Донецкой и Луганской областей и объявить победу.

Потому что признали перед этим независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" в административных границах. Теперь им нужно выйти и сказать - под Киевом и Черниговом - "это были мелочи, мы с самого начала хотели взять только границы Донецкой и Луганской областей. Мы проводили отвлекающий маневр". Но если не будет, то не знаю, что они будут говорить. А этого не будет", - сказал Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.