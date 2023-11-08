Операцию по ликвидации "депутата" Филипоненко в Луганске провело ГУР — подробности, фото

В Луганске подорвали "депутата", экс-председателя "милиции ЛНР" Михаила Филипоненко.
В оккупированном Луганске 8 ноября около 8:40 подорвали автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко.
Как рассказали в ГУР, к операции по ликвидации причастны разведчики Украины и представители движения сопротивления.
Филипоненко был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались пыткам. Филипоненко лично жестоко пытал людей.
"Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления. В результате утреннего взрыва Филипоненко погиб на месте", — говорится в сообщении.
Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы на временно оккупированных территориях Украины известны.
Напомним, в Бердянске партизаны подорвали авто с российскими ФСБшниками, уничтожив сразу четырех оккупантов.
Читайте также: