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Оператор Deutsche Welle получил ранение на фронте от российских кассетных боеприпасов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Оператор Deutsche Welle получил ранение на фронте от российских кассетных боеприпасов

Оператор Deutsche Welle получил ранение на фронте от российских кассетных боеприпасов/Фото иллюстративный / Фото: Associated Press

Оператор иностранного издания получил ранение в Донецкой области.

Оператор немецкого издания Deutsche Welle Евгений Шилко ранен российскими кассетными боеприпасами в Украине.

Об этом сообщили в российской редакции DW.

"Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко был ранен российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области, расположенном в 23 км от линии фронта", — говорится в сообщении.

Шилка доставили в больницу, его состояние стабильное.

Автомобиль, на котором передвигались журналисты, также получил повреждения. По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных.

Однако во время атаки, к сожалению, погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, пошли новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", — рассказал корреспондент DW.

Напомним, корреспондентка ТСН Юлия Кириенко получила контузию, находясь на фронте, где снимала очередной материал об украинских защитниках.

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Дата публикации
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