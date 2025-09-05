Оператор дронов по контракту 18-24

Реклама

Для молодежи от 18 до 24 лет открылась новая возможность – программа 18-24. Это реальный шанс присоединиться к обороне страны, получить нужную подготовку и работать с техникой, которая сегодня чрезвычайно важна для победы.

Кто такой оператор дрона и чем он занимается

Оператор БПЛА – это специалист, управляющий беспилотными аппаратами. Его работа охватывает сразу несколько направлений:

ведение воздушной разведки;

корректировка артиллерийского огня;

поиск и сопровождение целей;

использование ударных БПЛА для уничтожения техники и живой силы противника.

Оператор дронов сочетает профессии военного и ИТ-специалиста: он работает с техникой, программным обеспечением и одновременно выполняет боевые задания.

Реклама

Требования к молодежи 18-24 лет

Контракт 18-24 оператор дронов рассчитан на тех, кто только начинает взрослую жизнь и ищет для себя путь развития. Основные требования просты:

возраст от 18 до 24 лет;

готовность проходить обучение и постоянно совершенствовать навыки;

базовая техническая грамотность или интерес к технологиям;

способность работать в команде и принимать быстрые решения.

Какие навыки необходимы для контракта 18-24 оператор дронов?

Не обязательно иметь опыт полетов на дронах. Учения проводят инструкторы в специализированных центрах. Более важно – иметь внимательность, пространственное мышление, устойчивость к стрессу и желание осваивать новые технологии.

Преимущества программы 18-24

современная профессия с перспективой карьерного роста;

возможность выбирать или продлевать контракт после года службы;

опыт работы с техникой, пользующейся спросом и в гражданской жизни;

полное обеспечение, стабильная зарплата и дополнительные социальные гарантии;

ощущение причастности к защите страны и настоящей команды единомышленников.

Где искать вакансии по контракту 18-24

Чтобы стать оператором дронов, достаточно подать заявку на сайте azov.org.ua, где есть подробная информация о программе. После этого кандидат проходит отбор, обучение и практическую подготовку. Уже через несколько месяцев новичок превращается в полноценного специалиста, готового выполнять боевые задания.

Технологии решают будущее войны, а управляющие ими – приближают победу. Если тебе от 18 до 24 лет – не упускай шанс. Присоединяйся к контракту 18-24 в составе 12-й бригады специального назначения и вместе с Азовом завоевывай свободу для украинского народа.