Оператор ГТС подтвердил факты кражи газа россиянами на оккупированных территориях

11 мая ПАО "Газпром" закрыло кран на магистральном газопроводе "Союз" на территории России.

Утром 11 мая диспетчеры Оператора ГТС Украины зафиксировали несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов в районе КС "Новопсков" на оккупированной территории, а именно: кранов на магистральном газопроводе "Союз", а также магистральном газопроводе «Новопсков- Шебелинка", который транспортировал газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает ОГТСУ.

Пока транзит природного газа через ГИС "Сохрановка" не происходит.

"Диспетчеры ОГТСУ получили информацию о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по газопроводу Союз путем открытия крана-перемычки. Информация была дополнительно проверена и подтверждена. Был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводе Луганской и Донецкой областей Фактически речь идет о краже газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина прекращает часть транзита газа в Европу из-за российских оккупантов. В настоящее время Украина не может контролировать дальнейшие поставки газа и осуществлять оперативно-технологический контроль.

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